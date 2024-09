Al via la sesta giornata di campionato: la classifica prima di Milan-Lecce

Milan-Lecce apre la sesta giornata del campionato di Serie A Enilive. Con la vittoria nel derby la formazione di Paulo Fonseca ha scacciato via qualche fantasma delle ultime settimane, dandosi addirittura la possibilità di aggiangiare il Torino in testa la classifica nel momento in cui questa sera si dovesse battere la formazione di Luca Gotti, assetata però di rivalsa dopo l'eliminazione in Coppa Italia per mano del Sassuolo.

SERIE A: LA CLASSIFICA PRIMA DELLA SESTA GIORNATA

Torino 11 punti

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Milan 8

Lazio 7

Atalanta 6

Roma 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Parma 5

Como 5

Lecce 5

Genoa 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2