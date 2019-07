Albertosi: "Sacrificare Suso? Fa la differenza, non mi priverei di lui"

Enrico Albertosi, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha parlato di Suso: "Secondo me lo spagnolo fa la differenza nel Milan: quando si muove lui, la squadra gioca bene. E' imprevedibile, può far gol e farli fare. No, non mi priverei di lui. Nel Milan ci sono due grandi portieri come Donnarumma e Reina. Guardando l'offerta migliore cederei uno di loro, quindi molto probabilmente Donnarumma. D'altra parte se il Milan deve raccattare soldi per prendere giocatori bravi ne sacrifico uno per prenderne due. Visto che comunque in porta uno forte ce l'ho".