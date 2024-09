"Alcuni giocatori stanno dando tutto e prendono insulti, mentre i più forti dovrebbero dare l'esempio e spingere di più il gruppo": Costacurta sul momento del Milan

vedi letture

Intervenuto così nel corso di Champions League-After show, l'ex difensore milanista Billy Costacurta ha espresso il proprio pensiero sulla mancanza di personalità nella rosa del Milan. Le sue considerazioni:

"Ci sono tanti giocatori che stanno prendendo insulti nonostante stiano tirando fuori tutto quello che hanno, secondo me i giocatori più forti e rappresentativi dovrebber aiutare di più e dare ancora tutto, sempre, dall'allenamento alla partita. Adesso, io non so chi possa essere il giocatore in grado di dare una svolta, ma il gruppo dovrebbero unirsi. Io ho giocato con Palloni D'Oro e a volte venivano messi in panchina, erano altri tempi però..".