Algeria, i convocati: out l'infortunato Bennacer e anche Adli

Medhi Leris è l'unico "italiano" convocato da Djamel Belmadi per le prossime due partite dell'Algeria, che affronterà Uganda (18 giugno) e Tunisia (20 giugno). La novità è rappresentata dalla prima chiamata per Houssem Aouar: il centrocampista del Lione (vicino alla Roma) ha deciso di accettare la corte della Nazionale africana, dopo aver rappresentato la Francia in un'amichevole del 2020. Non c'è, ovviamente, Bennacer infortunato e non c'è neanche Adli.