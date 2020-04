Allarme FA, "molti club e campionati rischiano di sparire"

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Il calcio inglese "corre il rischio di perdere squadre e campionati" a causa della crisi economica, ed "oltre ogni immaginazione". Lo afferma il presidente della Federcalcio d'Inghilterra (Fa), Greg Clarke, in una riunione del consiglio. "Molte comunità potrebbero perdere i loro club del cuore, con poche possibilità di resurrezione", ha aggiunto Clarke, secondo quanto riporta il sito della Bbc. "Di fronte a questa avversità senza precedenti, tutte le parti coinvolte nel mondo del calcio devono intensificare e condividere l'impegno per mantenerlo vivo - ha esortato il dirigente -.Il calcio è un gioco di squadra e ora è il momento di fare un lavoro di squadra". "Siamo impegnati a cercare di concludere la stagione professionistica ma potremmo non essere in grado di farlo - ha aggiunto Clarke -. Il calcio non è la nostra priorità, lo è la vita umana e faremo quindi quello che dice il governo". (ANSA).