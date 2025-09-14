Allegri a MTV: "Stiamo migliorando la fase difensiva, c'è più attenzione da parte di tutti. Grande partita di Saelemaekers"

Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria contro il Bologna ai microfoni di Milan TV:

C'è tanto in questo 1-0...

"La squadra ha fatto una bella partita, abbiamo difeso di squadra e abbiamo concesso poco o niente. Potevamo sfruttare meglio le occasioni create, ma la cosa più importante è lo spirito. Stiamo migliorando la fase difensiva, c'è più attenzione da parte di tutti. Poi abbiamo qualità in avanti per creare occasioni".

La squadra è rimasta lucida per tutta la partita

"Dovevo essere più lucido io dopo il rigore tolto (sorride, ndr). Devo fare i complimenti a Saelemaekers che ha fatto una grande partita anche da ammonito. Può diventare ancora più forte. Anche Tomori ha fatto benissimo, così come tutto la squadra".

Come ha visto Loftus-Cheek?

"Ha fatto una bella partita. Sta crescendo, quando parte a campo aperto è devastante".

