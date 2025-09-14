Allegri a MTV: "Stiamo migliorando la fase difensiva, c'è più attenzione da parte di tutti. Grande partita di Saelemaekers"

Oggi alle 23:18
di Enrico Ferrazzi

Massimiliano Allegri ha commentato così la vittoria contro il Bologna ai microfoni di Milan TV

C'è tanto in questo 1-0...
"La squadra ha fatto una bella partita, abbiamo difeso di squadra e abbiamo concesso poco o niente. Potevamo sfruttare meglio le occasioni create, ma la cosa più importante è lo spirito. Stiamo migliorando la fase difensiva, c'è più attenzione da parte di tutti. Poi abbiamo qualità in avanti per creare occasioni". 

La squadra è rimasta lucida per tutta la partita
"Dovevo essere più lucido io dopo il rigore tolto (sorride, ndr). Devo fare i complimenti a Saelemaekers che ha fatto una grande partita anche da ammonito. Può diventare ancora più forte. Anche Tomori ha fatto benissimo, così come tutto la squadra". 

Come ha visto Loftus-Cheek?
"Ha fatto una bella partita. Sta crescendo, quando parte a campo aperto è devastante". 
 