live mn Milan-Bologna (1-0): è finita! L'infinito Luka Modric regala i tre punti al Diavolo

vedi letture

97' E' finita! Il Milan batte 1-0 il Bologna grazie ad un gol dell'infinito Luka Modrid.

90' Sette minuti di recupero.

89' L'arbitro va a rivedere l'episodio al VAR e toglie il rigore al Milan. Espulso Allegri per proteste.

86' Rigore per il Milan conquistato da Nkunku che era appena entrato. Ammonito Skorupski per proteste.

85' Cambio nel Milan: esce Gimenez, entra Nkunku.

83' Altro palo del Milan, il quarto della serata, il secondo di Gimenez: tocco perfetto in profondità di Pulisic per il messicano che supera Skorupski e da posizione defilata colpisce il palo.

83' Ultima sostituzione nel Bologna: Italiano toglie Castro ed inserisce Dallinga.

77' Punizione per il Milan dalla destra: cross di Modric e colpo di testa di De Winter, pallone fuori.

74' Altri due cambi nel Bologna: Odgaar e Rowe prendono il posto di Cambiaghi e Orsolini.

73' Ammonito Miranda per un fallo su Saelemaekers.

70' Giocata di Ricci in mzzo al campo che serve Tomori, lancio perfetto in area dell'inglese per Gimenez che non controlla bene e calcia addosso a Skorupski.

68' Altro palo del Milan: destro dalla distanza di Ricci che colpisce il palo esterno.

65' Sostituzione anche nel Milan: escono Fofana e Loftus-Cheek, dentro Ricci e Pulisic.

63' Doppio cambio nel Bologna: fuori Lykogiannis e Fabbian, dentro Miranda e Bernardeschi.

61' GOOOOOOOOLLLLLLLLL!!! MODRICCCCCCCCCC!!! Ripartenza rossonera, Loftus-Cheek allarga a destra per Saelemaekers, il belga aspetta l'arrivo in area del croato che di piatto batte poi Skorupski.

59' Modric recupera palla, Fofana serve Gimenez in area e prova il diagonale con il sinistro, pallone ampiamente a lato.

55' Problema fisico per Maignan che ha chiesto il cambio. Dentro Terracciano al suo posto.

52' Calcio di punizione dalla sinistra per il Bologna: cross in area di Ferguson, Maignan blocca in uscita alta senza problemi.

45' Al via la ripresa!!!

- Primo cambio di Allegri durante l'intervallo: De Winter fa il suo esordio nel Milan e prende il posto di Pavlovic in difesa.

- Si è concluso 0-0 il primo tempo del match tra Milan e Bologna. Dopo un buon avvio di partita del Diavolo, a San Siro si è visto un match equilibrato, con le due squadre che non hanno creato molte occasioni da gol. La più ghotta è stata senza dubbio quella creata al 24' da Estupinan che ha colpito il palo con un destro a giro. Nel finale il Milan ha colpito un altro legno, stavolta con Gimenez che, da azione da corner, ha colpito il palo praticamente dalla linea di fondo dopo una spizzata di Loftus-Cheek. La squadra di Allegri si è difesa bene in questa prima frazione di gioco, mentre è mancata certamente un po' di qualità e vivacità nella fase offensiva.

46' Fine primo tempo.

46' Giallo per Saelemaekers.

45' Ci sarà un solo minuto di recupero.

45' Altro palo del Milan, stavolta di Gimenez: angolo dalla sinistra di Modric, spizzata di Loftus-Cheek che trova sul secondo palo il messicano che praticamente dalla linea di fondo colpisce il palo.

37' Angolo per il Mian dalla destra: cross del solito Modric, ma anche stavolta l'arbitro fischia un fallo al centro dell'area a favore del Bologna.

30' In questa fase del match è il Bologna che tiene di più il possesso del pallone.

24' Milan ad un passo dal gol: Estupinan riceve palla al limite dell'area di rigore, rientra, si sposta la palla sul destro e prova il destro a giro, pallone che colpisce il pale esterno.

21' Castro trova Orsolini in area che prova un tiro-cross con il destro, Maignan devia.

18' Ammonito anche Tomori per un duro intervento su Cambiaghi.

17' Angolo per il Milan dalla sinistra: cross di Modric in area, l'arbitro ferma il gioco in un fallo di Pavlovic su Skorupski.

14' Il Bologna segna con Cambiaghi ma la rete viene annullata per fuorigioco.

11' Occasione per il Milan: ci prova Gimenez con un sinistro poco dentro l'area di rigore, Skorupski respinge la conclusione del messicano.

11' Giallo per Estupinan per un fallo su Castro.

10' Calcio di punizione dalla fascia sinistra conquistato da Modric. E' lo stesso croato che si incarica della battuta: cross a rientrare al centro dell'area, Skorupski libera con i pugni.

8' Ci prova da fuori area anche Modric, ma il risultato è lo stesso di pochi istanti fa nell'occasione per Rabiot: pallone in calcio d'angolo dopo una deviazione.

6' Fofana trova Rabiot che avanza fino al limite dell'area e prova il sinistro, pallone in corner dopo la deviazione di un difensore del Bologna.

0' Inizia la gara: primo pallone per il Bologna.

- Le due squadre stanno entrando sul terreno di gioco: il Milan giocherà la terza divisa di questa stagione, cioè quella con maglia e pantaloncini gialli, mentre il Bologna scenderà in campo con maglia e calzoncini bianchi.

Amici e amiche di Milannews.it, benvenuti a San Siro dove tra poco il Milan di Massimiliano Allegri affronterà il Bologna nella gara valida per la terza giornata di Serie A. Nelle prime due partite di campionato, i rossoneri hanno ottenuto una sconfitta contro la Cremonese e un successo contro il Lecce, mentre la formazione di Vincenzo Italiano ha perso all'esordio contro la Roma e poi ha vinto contro il Como. Grazie al nostro live testuale non vi perderete nemmeno un'emozione della sfida. Restate con noi!!!

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Bologna, partita valida per la terza giornata di Serie A 25/26

MILAN (3-5-1-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Santi Gimenez. A disp.: Terracciano, Pittarella, De Winter, Odogu, Athekame, Bartesaghi, Ricci, Nkunku, Pulisic, Balentien. All. Massimiliano Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumì, Heggem, Lykogiannis; Freuler, Ferguson; Orsolini, Fabbian, Cambiaghi; Castro. A disp.: Ravaglia, Happonen, Moro, Bernardeschi, Rowe, Tomasevic, Odgaard, Dallinga, De Silvestri, Dominguez, Gonzalez, Vitik. All. Vincenzo Italiano