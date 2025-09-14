Allegri a DAZN: "Modric meraviglioso. Squadra compatta nei momenti difficili. Su Santi..."
Massimiliano Allegri ha parlato a DAZN al termine di Milan-Bologna 1-0. Queste le sue dichiarazioni:
Che piacere è veder giocare Modric?
“Luka è un giocatore straordinario, è un piacere vederlo giocare, è un ragazzo veramente umile. È meraviglioso, sa dove finisce la palla un minuto primo. Tutti i ragazzi hanno fatto una bella partita, era importante vincere in casa non subendo gol. Nei momenti difficili la squadra è rimasta compatta: in quei momenti è importante non disunirsi e lasciarli passare”
Su Santi Gimenez:
“Ha corso molto, ha pressato. Ha avuto 2-3 occasioni importanti, è vero, ma ci è arrivato poco lucido dopo tutto il lavoro che ha fatto per la squadra. È un bravo ragazzo, è stato molto bravo anche tecnicamente, sono molto contento”.
L’importanza di non aver preso gol e di saper leggere i momenti della partita:
“È un gruppo di ragazzi straordinari, lavorano duro, non si lamento: abbiamo l’obiettivo insieme alla società di tornare a giocare la Champions. Dobbiamo migliorare, non dobbiamo esaltarci, bisogna continuare a migliorare sul piano del gioco, ma bisogna dire che i ragazzi stanno facendo molto bene. Lavoriamo tutti i giorni per migliorarci tutti i giorni”.
Si è tolto la giacca… Cos’è successo?
“Niente di che. C’è stato l’episodio del rigore, ho avuto da ridire col quarto uomo e per fortuna la giacca mi ha salvato”.
Come sta Maignan?
“Sicuramente ad Udine credo non ci sia, il polpaccio è molto pericoloso. Terracciano ha fatto un buon esordio a San Siro, sono molto contento, abbiamo Torriani che è molto bravo. L’importante è lavorare di squadra come stasera, poi anche nelle difficoltà è importante avere questo spirito giusto, un passettino alla volta”.
Gli scambi di posizione tra i centrocampisti in inserimento:
“Sono giocatori che hanno questo tipo di queste caratteristiche, si muovono quando ti marcano ad uomo e ce l’hanno come caratteristiche”.
