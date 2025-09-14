live mn Cambiaghi: "San Siro silenzioso? È stata un'atmosfera diversa oggi, ma poi noi in campo siamo concentrati sulla partita"

vedi letture

Nicolò Cambiaghi, attaccante del Bologna, è presente in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna.

Segui in diretta le dichiarazioni di Cambiaghi con il live testuale su MilanNews.it.

Potevate osare di più?

"Abbiamo qualche rimpianto, la partita è stata decisa da un episodio. Ma dobbiamo lavorare".

Com'è cambiato il Milan rispetto a maggio?

"Quella partita lì era una finale, una partita a sé. Ma in generale è difficile: il Milan ha giocatori forti, valori, e bisogna velocizzare il gioco per arrivare ad incidere, non facendoli posizionare".

I tifosi oggi sono mancati?

"È stata un'atmosfera diversa oggi, ma poi noi in campo siamo concentrati sulla partita e quello che succede fuori rimane fuori".