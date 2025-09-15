Gabbia: "Modric è di una umiltà, di una voglia di lavorare, di migliorarsi, che spinge anche noi"

vedi letture

Un estratto delle parole di Matteo Gabbia in conferenza stampa al termine di Milan-Bologna 1-0. Le sue parole.

Va bene Modric, ma la squadra è giovane...

"L'ambiente è molto sano, ci sono grandi professionisti. Oggi è entrato Nkunku che ha una carriera che parla per lui, Ricci che gioca in Nazionale. Siamo fortunati di avere questa rosa. Modric merita un applauso: è incredibile. Voi non avete la fortuna di conoscerlo, ma è di una umiltà, di una voglia di lavorare, di migliorarsi, che spinge anche noi, vedendolo, a fare di più".

Questo il tabellino di Milan-Bologna, match valido per la terza giornata di Serie A.

MILAN-BOLOGNA 1-0

Marcatori: 61’ Modric

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-1-1): Maignan (dal 56’ Terracciano); Tomori, Gabbia, Pavlović (dal 46’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 65’ Ricci), Modrić, Rabiot, Estupiñan; Loftus-Cheek (dal 65’ Pulisic); Gimenez (dal 85’ Nkunku). A disp.: Pittarella; Athekame, Bartesaghi, Odogu; Balentien. All.: Allegri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Zortea, Lucumí, Heggem, Lykogiannīs (dal 63’ Miranda); Ferguson, Freuler; Orsolini (dal 74’ Odgaard), Fabbian (dal 63’ Bernardeschi), Cambiaghi (dal 74’ Rowe); Castro (dal 83’ Dallinga). A disp.: Happonen, Ravaglia; De Silvestri, Tomašević, Vitík; Moro, Domínguez. All.: Italiano.

Arbitro: Marcenaro di Genova.

Ammoniti: 10’ Estupinan, 18’ Tomori, 45’+1 Saelemaekers, 73’ Miranda, 86’ Skorupski.

Espulsi: 89’ Allegri

Recupero: 1’ 1T, 7’ 2T.