Allegri su Loftus-Cheek: "Sta crescendo, quando parte a campo aperto è devastante"

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:50News
di Enrico Ferrazzi

Massimiliano Allegri ha commentato così le prestazioni di Alexis Saelemakers e di Ruben Loftus-Cheek contro il Bologna ai microfoni di Milan TV

La squadra è rimasta lucida per tutta la partita
"Dovevo essere più lucido io dopo il rigore tolto (sorride, ndr). Devo fare i complimenti a Saelemaekers che ha fatto una grande partita anche da ammonito. Può diventare ancora più forte. Anche Tomori ha fatto benissimo, così come tutto la squadra". 

Come ha visto Loftus-Cheek?
"Ha fatto una bella partita. Sta crescendo, quando parte a campo aperto è devastante". 
 