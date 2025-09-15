Allegri su Loftus-Cheek: "Sta crescendo, quando parte a campo aperto è devastante"

Massimiliano Allegri ha commentato così le prestazioni di Alexis Saelemakers e di Ruben Loftus-Cheek contro il Bologna ai microfoni di Milan TV:

La squadra è rimasta lucida per tutta la partita

"Dovevo essere più lucido io dopo il rigore tolto (sorride, ndr). Devo fare i complimenti a Saelemaekers che ha fatto una grande partita anche da ammonito. Può diventare ancora più forte. Anche Tomori ha fatto benissimo, così come tutto la squadra".

Come ha visto Loftus-Cheek?

"Ha fatto una bella partita. Sta crescendo, quando parte a campo aperto è devastante".

