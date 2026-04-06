Allegri a Sky: "Negli ultimi 20 metri si deve migliorare. Abbiamo 7 partite e dobbiamo fare un tot di punti per la Champions"

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Nel post partita di Napoli-Milan, sfida vinta dai partenopei grazie alla rete di Matteo Politano, Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per commentare la prestazione della sua squadra. Di seguito le sue dichiarazioni.

Potevi essere allenatore del Real?

“Parliamo di stasera (ride, ndr)”

Che analisi fa Allegri della partita?

“Che sono partite bloccate, nel primo tempo dovevamo essere più precisi nella metà campo avversaria. Abbiam preso una ripartenza su una palla giocata a metà campo, e nel secondo abbiamo sofferto qualche loro ripartenza. Negli ultimi 20 metri si deve migliorare”.

Adesso si guarda indietro?

“Io credo che era bella pensare di poter lottare, poi purtroppo quando perdi con Parma e Lazio nel momento decisivo…io credo che abbiamo 63 punti e sono quelli che ci meritiamo. Dobbiamo rimanere sereni perché durante la stagione ci sono dei momenti di difficoltà. Abbiamo 7 partite e dobbiamo fare un tot di punti che ci permetteranno di rimanere tra le prime quattro”.

Como o Juventus, chi preoccupa per la Champions?

“C’è anche l’Atalanta, Roma. Ci sono molti scontri diretti e penso che bisogna arrivare per forza a 74. 4 vittorie servono per forza”.

Bisogna che ti inventi qualcosa per tornare a fare gol

“Rafa sono 12 giorni che non si allenava. Capisco che a voi piace a giocare con i numeri, purtroppo Rafa quest’anno è partito con un problema al polpaccio, e tornato con un problema al pube, non sta ancora bene. E dopo 12 giorni fermo sarebbe stato più azzardato. I cambi potevano essere importanti, la squadra ha fatto una buona partita. Nkunku ha avuto delle situazioni, Fullkrug ha fatto una buona partita. Alle volte si vince anche senza centravanti. Era una partita che si poteva decidere con un episodio, e loro sono stati molto bravi. Adesso bisogna tornare a casa con una sconfitta e pensare all’Udinese”.