Allegri a Sky: "Nel primo tempo mezzi addormentati. Da Modric c'è sempre da imparare"
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 nel post gara di Pisa-Milan 1-2. Le sue dichiarazioni complete.
Qual è il suo umore?
"Siamo contenti del risultato e della vittoria, siamo contenti più che della prestazione di alcune situazioni della parita. Sono partite che servono per rimettersi in carreggiata. Non era facile: abbiamo giocato solo due partite negli ultimi 22 giorni. Una volta sbloccata la partita, annullato il gol e sbagliato il rigore: in quel momento lì può succedere di tutto"
C'è qualcosa ancora da imparare da Modric?
"C'è sempre da imparare da lui: è straordinario, non solo a livello tecnico ma soprattutto sotto l'aspetto caratteriale, lì si dividono i grandissimi giocatori da quelli normali. Caratterialmente vogliono andare a prendersi partite, vittorie e trofei. Poi ha fatto un gol straordinario"
Inter-Juventus: che farai domani sera?
"Cena in famiglia e poi guarderò la partita (ride, ndr)"
Oggi è una partita chiave?
"Era una partita importante, può essere chiave perché venivamo da un periodo di inattività: eravamo mezzi addormentati nel primo tempo, la palla non andava ed è la dimostrazione che le partite le devi vincere nel campo".
Squadra somiglia sempre di più a una tua squadra?
"Ora che stanno rientrando tutti, ho la possibilità di cambiare e di avere più giocatori offensivi. Bisogna migliorare molto negli ultimi trenta metri nel velocizzare l'azione e dare più accelerate con la palla"
Vi ha motivato la vittoria della Brignone?
"Ieri l'ho detto ai ragazzi, la Brignone è un esempio meravigolioso: con forza di volontà e carattere si è andata a prendere una medaglia dopo tutto quello che ha subito come infortuni. Se verrà a trovarci allo stadio ci farà solo piacere"
Arrabbiato con Rabiot?
"Era diffidato, ora è stato espulso e rimarrà in diffida. Almeno si riposa (ride, ndr)"
