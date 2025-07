Allegri: "C'è un aspetto positivo e uno negativo di giocare una volta a settimana..."

Massimiliano Allegri, nella sua conferenza stampa di oggi a Singapore a due giorni dalla sfida contro l'Arsenal, ha parlato anche di come sarà la stagione senza le coppe europee e con una sola partita a settimana: "C'è un aspetto positivo e uno negativo. L'aspetto positivo è che giocando una volta a settimana si ha più tempo per lavorare, assimilare i concetti e diventare più squadra. L'aspetto negativo è che, non giocare la Champions, per un club di alto livello, non è una cosa bella: viviamo per le grandi partite e le grandi competizioni. Io guardo il bicchiere mezzo pieno: non giocare la Champions può essere un fatto positivo per lavorare bene perché il prossimo anno il Milan torni a giocare in Champions League".

LE PAROLE DI TOMORI SU ALLEGRI

Fikayo Tomori, difensore del Milan, si è così espresso in conferenza stampa a Singapore a due giorni dalla sfida contro l'Arsenal in amichevole su Massimiliano Allegri, nuovo allenatore rossonero: "Ogni allenatore ha le sue idee su come si difende, su come si attacca, su come e quando pressare. Ci stiamo adattando alle richieste di Allegri".