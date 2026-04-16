Allegri chiede garanzie per restare: Max ha in mente un Milan ambizioso

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La tentazione di diventare il nuovo ct azzurro c'è ed è pure forte, ma prima di prendere qualsiasi decisione Massimiliano Allegri vuole avere il quadro completo della situazione: prima di tutto c'è una posto in Champions League ancora da conquistare, poi il livornese capirà con il Milan se davvero la società intende concedergli quelle garanzie che il tecnico ritiene necessarie, tra cui anche maggiore coinvolgimento nelle scelte di mercato.

Lo scrive stamattina il Corriere della Sera che aggiunge poi che Allegri ha in mente un Milan ambizioso che possa lottare per lo scudetto e che possa fare bene anche in Europa. E per farlo, come ha già detto chiaramente all'ad Furlani e al ds Tare, serve una rosa allargata, oltre a quattro giocatori esperti pronti all'uso (uno per reparto). Per l'attacco i nomi sono quelli di Lewandowski, Vlahovic e Dybala, mentre per il centrocampo Goretzka