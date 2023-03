Allegri: "In Champions c'è il 75% che una italiana vada in finale, buon segnale"

MilanNews.it

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha commentato così il sorteggio di Europa League che ha abbinato i bianconeri e lo Sporting CP: "Lo Sporting è una buona squadra, ha tecnica e ha entusiasmo. Sono giovani ma sono bravi, ci prepareremo al meglio quando dovremo giocare". E sul sorteggio di Champions ha aggiunto: "Le palline della Champions sono così, il destino ha voluto che le italiane abbiano il 75% di possibilità di andare in finale, almeno una, e penso sia un buon segnale per il campionato italiano", le sue dichiarazioni in conferenza stampa su Milan, Napoli e Inter.