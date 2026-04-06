Allegri non boccia la coppia Nkunku-Fullkrug: "Hanno fatto una buona prestazione"

vedi letture

Dopo la sconfitta in casa del Napoli, Massimiliano Allegri ha dichiarato ai microfoni di Milan TV:

Su Nkunku e Fullkrug: "Hanno fatto una buona prestazione. Nkunku ha avuto qualche occasione, ha dato una mano anche in fase difensiva. Fullkrug è stato un buon punto di riferimento".

Sulla prestazione offensiva: "Abbiamo preso alcune ripartenza nel secondo tempo. Maignan ha fatto una sola parata. Tra l'altro quell'azione è nata da una nostra azione importante in cui non abbiamo tirato in porta. Davanti dobbiamo essere più precisi e più bravi a fare gol".

Questo il tabellino di Napoli-Milan, match valido per la trentunesima giornata di Serie A.

NAPOLI-MILAN 1-0

Marcatori: 79’ Politano

LE FORMAZIONI

NAPOLI (3-4-2-1): Milinković-Savić; Juan Jesus (dal 85’ Beukema), Buongiorno, Olivera; Gutiérrez, Lobotka, Anguissa, Spinazzola (dal 74’ Politano); De Bruyne (dal 85’ Elmas), McTominay; Giovane (dal 70’ Alisson). A disp.: Contini, Meret, Mazzocchi; Gilmour. All.: Conte.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (dal 82’ Leao), De Winter, Pavlović; Saelemaekers (dal 63’ Athekame), Fofana (dal 82’ Loftus-Cheek), Modrić, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku (dal 74’ Pulisic), Füllkrug (dal 63’ Gimenez). A disp.: Terracciano, Torriani, Estupiñan, Odogu; Jashari, Ricci. All.: Allegri.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Ammoniti: 82’ Politano.

Recupero: 1’ 1T, 5’ 2T.