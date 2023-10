Allegri recupera Vlahovic e partità titolare: la probabile formazione della Juventus

vedi letture

In vista della gara contro il Milan di domenica, Max Allegri non dovrebbe recuperare Federico Chiesa, che ieri ha svolto un allenamento indifferenziato. In attacco, dunque, spazio all'attacco pesante con Vlahovic e Milik. Di seguito la probabile formazione della Juve:

Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Milik, Vlahovic. Allenatore Allegri.