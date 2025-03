Alli torna a giocare dopo 2 anni: espulso dopo 10'. Walker prova a dissuadere l'arbitro

Doveva essere la serata della rinascita per Dele Alli, si è rivelata un incubo. Il centrocampista inglese è tornato in campo questa sera 748 giorni dopo l'ultima partita ufficiale giocata. Cesc Fabregas lo ha gettato nella mischia all'80' di Milan-Como nella speranza che desse una mano ai lariani alla ricerca del pareggio. Suo malgrado, Alli, si è distinto per un brutto fallo con piede a martello sulla caviglia di Ruben Loftus-Cheek. Inizialmente ammonito, l'intervento del VAR ha portato l'arbitro a modificare la sua decisione, mostrandogli il cartellino rosso. E così il suo ritorno al calcio è durato appena 10 minuti.

Il gesto di Walker

Ciò che ha sorpreso maggiormente, però, è come un giocatore avversario abbia tentato di dissuadere il direttore di gara dal prendere la decisione di espellere Alli. Nella fattispecie Kyle Walker, che con Alli ha vissuto diversi anni al Tottenham. Ma al di là della militanza comune, il terzino del Milan ha voluto aiutare un amico che ha vissuto un momento estremamente difficile, considerando che il giocatore sia caduto nel vortice della depressione che lo ha portato prima a veder calare drasticamente le sue prestazioni, fino a scomparire dalla scena per due anni. 29 anni fra un mese, Alli fino a qualche anno fa era ritenuto da tutti come uno dei migliori calciatori inglesi in circolazione.