Altro colpo milionario in arrivo per il Chelsea: vicino Joao Felix in prestito

Importante rivelazione di The Athletic sul futuro di Joao Felix. Il Chelsea avrebbe infatti raggiunto un accordo verbale per ingaggiare l'attaccante portoghese in prestito oneroso dall'Atletico Madrid. Ancora nessun accordo siglato, ma si ritiene che il club di Premier League sia pronto a investire 11 milioni di euro per l'onere del prestito come richiesto dagli spagnoli, oltre alla copertura dell'ingaggio. Su Felix anche gli interessamenti di Manchester United e Arsenal.