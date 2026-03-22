Altro record del Milan di Allegri, questa volta riguarda le sconfitte nelle prime 30 giornate
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Come riporta Opta, con la vittoria dei rossoneri per 3-2 sul Torino, il Milan raggiunge un record che fino ad ora era di Ancelottiana memoria. Nelle prime 30 giornate di Serie A, per la prima volta dal 2004/2005, il Milan ha perso non più di tre partite nelle prime 30. All'epoca le sconfitte arrivarono contro il Messina a San Siro per 1-2 nel settembre 2004 e contro il Livorno per 1-0 nel gennaio 2005. Quest'anno invece sono 3 le sconfitte, contro la Cremonese alla prima giornata, contro il Parma alla 26° giornata e contro la Lazio alla 29°.
Quell'anno i rossoneri chiusero al secondo posto in classifica con 79 punti, +16 rispetto a quelli conquistati momentaneamente dal Milan di Allegri con ancora 8 giornate da giocare.
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