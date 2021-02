Amadeus su Ibrahimovic: "Io e Fiorello siamo interisti: lui lo sa"

La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni di Amadeus su Ibrahimovic in vista del festival di Sanremo: "Ibra è un grande campione - ha dichiarato il noto conduttore - appartiene a quella categoria di fuoriclasse che fanno parte del calcio, non solo a una maglia. Io sono interista, molto interista, lui lo sa, Fiorello è molto interista, lui lo sa, non so che cosa accadrà sul palcoscenico. Siamo felici di averlo con noi. Un’anticipazione? No, anche perché con lui è difficile anticipare, può succedere di tutto".