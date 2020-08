Amazon, non si spegne l'interesse per l'acquisizione dei diritti della Serie A

Il 28 agosto verranno svelate le offerte per l'acquisizione dei diritti della Serie A valevoli per le stagioni dal 2021 al 2024. Tra i tanti colossi interessati in particolare, secondo quanto riporta MF Milano Finanza, vi sarebbe anche l'interesse di Amazon. La celebre azienda americana, recentemente, ha raggiunto accordi per trasmettere alcune partite della Premier League e della Bundesliga e in questo senso vorrebbe aggiudicarsi anche quelli della Serie A.