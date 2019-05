Ambrosini: "Criticare il Milan, vista la qualità della rosa, per me non sta in piedi"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua sulla stagione rossonera: "Il Milan è una squadra che è riuscita sempre ad uscire dalle difficoltà, rispecchia il carattere del suo allenatore. Forse non era ancora pronta la squadra quando l'asticella si è alzata, come arrivare al derby da favoriti. La posizione di classifica è invidiabile, andare a criticare il Milan vista la qualità della rosa per me non sta in piedi".