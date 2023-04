Ambrosini: "Il Milan quando trova squadre chiuse fa sempre fatica"

MilanNews.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Massimo Ambrosini, opinionista, si è così espresso a DAZN nel post Roma-Milan: "All'inizio della partita direi che il punto sarebbe stato meglio per la Roma, ora sta meglio al Milan per come è maturato. Partita spezzettata da tanti infortuni. Il Milan quando trova squadre chiuse fa sempre fatica, non riuscendo ad esprimersi in transizione veloce. La Roma comunque ha fatto una partita eccellente".