Ambrosini: "Per il Milan è estremamente complicato arrivare al quarto posto"

Il Milan si gioca probabilmente le ultime carte della sua stagione per cercare di agguantare un posto Champions League questa sera alle 20.45 a San Siro contro la Lazio, in occasione del 27° turno di campionato di Serie A Enilive. I rossoneri devono conquistare necessariamente i tre punti dopo la sconfitta di Bologna ma soprattutto dopo che praticamente tutte le avversarie dirette hanno ottenuto risultati positivi. Nel pre gara, opinionista di Dazn è intervenuto l'ex rossonero Massimo Ambrosini. Le sue parole.

Le parole di Massimo Ambrosini: "È estremamente complicato per il Milan arrivare al quarto posto. Ci sono tante squadre da superare e che stanno mediamente meglio del MIlan. Tutto passa dalla vittoria questa sera, le remote possibilità di farcela".