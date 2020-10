Ambrosini: "Pioli non è solo una bella persona, sta facendo benissimo tecnicamente"

Massimo Ambrosini, intervenuto a Sky Sport, ha detto la sua su Stefano Pioli, sottolineandone anche le grandi capacità tecniche: "E' una persona dai valori morali e culturali spiccati, in questo momento però rischia di passare in secondo piano il lavoro che sta facendo sul campo. Si parla di normalizzatore ma non si sottolinea quanto sta facendo bene sul piano tecnico. Il Milan gioca bene, con coraggio e rischiamo di far passare Pioli solo per una bella persona".