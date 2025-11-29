Ambrosini: "Probabilmente il Rabiot di adesso è più forte di quello della Juventus"

vedi letture

Nel pre partita di Milan-Lazio Massimo Ambrosini ha parlato di Adrien Rabiot nel presentare la sfida di questa sera tra la formazione di Massimiliano Allegri e quella di Maurizio Sarri:

"Probabilmente il Rabiot di adesso è più forte rispetto a quello della Juventus, si, perché ora, tornando al discorso di Allegri che Fofana deve fare più di 10 gol, etc,, Rabiot è tornato a segnare negli ultimi 3 anni. È migliorato anche grazie a De Zerbi. È maturato ed ha preso ancora più consapevolezza del ruolo, ed ha una gestione migliore dei 90 minuti, ed in questa squadra qui è perfetto, a livello tecnico, di leadership”.