Amichevoli; Fiorentina ko per 2-0 con il Newcastle di Tonali

(ANSA) - FIRENZE, 05 AGO - La Fiorentina è stata sconfitta per 2-0 dal Newcastle nella prima partita del quadrangolare 'Sela Cup' a cui partecipano anche Villarreal e Nizza. Al St. James Park i viola hanno subito un gol per tempo dalla squadra padrona di casa in cui si è trasferito quest'estate, per 80 milioni, l'ex milanista Sandro Tonali, già ben inserito nei meccanismi di gioco del tecnico Howe. Il Newcastle che parteciperà alla prossima Champions ha sbloccato al 38' con Almiron dopo un palo colpito da Gordon e raddoppiato a fine ripresa (37') con Isak di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo.

La Fiorentina, schierata con Cerofolini fra i pali, Dodo, Milenkovic, il giovane Comuzzo e Biraghi in difesa, Arthur e Duncan in mediana, Nico Gonzalez, Bonaventura e Brekalo a sostegno di Cabral, non ha mai davvero impegnato il portiere avversario (il centravanti brasiliano ha fallito prima dell'intervallo una ghiotta occasione) mentre ha rischiato di essere trafitta più volte dagli inglesi apparsi decisamente più avanti anche di condizione visto che cominceranno il campionato fra una settimana. La squadra viola è alla seconda sconfitta in un'amichevole internazionale dopo il 5-0 incassato a Belgrado con la Stella Rossa: domani alle 14 (diretta su Dazn) affronterà il Nizza allenata dall'italiano Farioli. (ANSA).