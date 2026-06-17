Amorim: "Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan"
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Amorim è il nuovo allenatore del Milan. Il tecnico portoghese si presente ai tifosi rossoneri con le sue prime dichiarazioni
Il Milan ha ufficializzato Ruben Amorim: è il portoghese il nuovo allenatore dei rossoneri. Nel comunicato diramato dal Club c'è spazio anche per una prima dichiarazione di Amorim, che si presenta così al mondo rossonero.
AMORIM NUOVO ALLENATORE DEL MILAN, LE PRIME DICHIARAZIONI
"Ci sono ambizioni che ti accompagnano per tutta la carriera e, per me, allenare il Milan è sempre stata una di queste", ha dichiarato Rúben Amorim. "So perfettamente cosa rappresenta questo Club: storia, prestigio e una tifoseria straordinaria in tutto il mondo. È una sfida che affronto con orgoglio ed entusiasmo, con la piena consapevolezza di ciò che significano questi colori. Non vedo l'ora di iniziare e di vivere ogni giorno la passione che anima il Milan".
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