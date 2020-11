Amoruso: "Il Milan non sarà contento di aver dato via Locatelli"

Nicola Amoruso, intervenuto a Radio Bianconera, ha parlato di Manuel Locatelli in ottica Juventus, sottolineando i possibili rimpianti del Milan: "Se dovessi puntare su un regista a centrocampo punterei su di lui, è italiano, conosce il nostro calcio. Il Milan sicuramente non sarà contento di averlo dato via, Locatelli è maturato molto in fretta, ha fatto vedere le sue doti e ora mi sembra completo sotto il punto di vista fisico e mentale. Sicuramente nel centrocampo della Juventus serve qualità e lui ce l’ha"