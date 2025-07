Ancelotti condannato a un anno di carcere a Madrid per frode fiscale

vedi letture

Arrivano importanti novità dalla Spagna per Carlo Ancelotti. Secondo quanto riferito dalle pagine online di Marca, il commissario tecnico del Brasile sarebbe stato condannato dalla Sezione 30 del Tribunale provinciale di Madrid a un anno di reclusione per un reato contro il fisco relativo all’anno fiscale 2014. L’ex allenatore italiano del Real Madrid è stato invece assolto da un’accusa analoga riferita al 2015.

Seguiranno aggiornamenti in merito alle motivazioni e alle condizioni della condanna. Ancelotti aveva spiegato come fosse stato il Real Madrid a proporgli la struttura di pagamento contestata dal pm. Ancelotti aveva anche aggiunto di non aver mai voluto frodare il fisco: l’accusa - evidentemente accolta solo per il primo anno - gli contestava di aver evaso 1 milione 62mila e 79 euro in tasse negli esercizi fiscali del 2014 (386.361 euro) e del 2015 (675.718 euro) durante il suo primo periodo come allenatore del Real Madrid. Secondo la stessa fonte, Ancelotti sarebbe stato anche condannato a una multa di 386.361,93 euro e alla perdita della possibilità di ottenere aiuti o sussidi pubblici e del diritto a godere di benefici o incentivi fiscali o della Previdenza Sociale spagnola per tre anni.