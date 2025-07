Theo Hernandez non è più un giocatore del Milan: i suoi top 5 gol e momenti in rossonero

Oggi è ufficialmente finita la storia di Theo Hernandez con il Milan. Mentre il club rossonero ne ha ufficializzato la cessione, l'Al-Hilal ne ha annunciato l'ingaggio per le prossime 3 stagioni. Sono stati 6 anni importanti, fatti di vittorie, emozioni ma anche delusioni, dentro e fuori dal campo, ma il francese ha scritto pagine indelebili della recente storia rossonera, consacrandosi come uno dei giocatori più forti al mondo nel suo ruolo.

In questi anni sono tanti i momenti indimenticabili, così come i gol segnati. Di seguito la top 5 di una dell'altra categoria secondo la redazione di MilanNews.it.

TOP 5 GOL THEO HERNANDEZ CON IL MILAN

1. ⁠vs Atalanta (2-0 Serie A 2021-22)

2.⁠ ⁠⁠vs Udinese (3-2 Serie A 2019-20)

3.⁠ ⁠⁠vs Lazio (2-0 Serie Ab2022-23)

4.⁠ ⁠⁠vs Torino (3-1 Serie A 2023-24)

5.⁠ ⁠⁠vs Inter (2-3 Supercoppa Italiana 2024-25)

TOP 5 MOMENTI DI THEO HERNANDEZ CON IL MILAN

1. Scudetto 2021/22: a suon di cavalcate sulla fascia sinistra Theo Hernandez è stato uno dei pilastri della formazione che ha portato il Milan a vincere il 19esimo scudetto della sua storia. In quella stagione il francese contribuì con la bellezza di 5 gol e 6 assist alla vittoria finale del campionato.

2. Supercoppa Italia 2024/25: dopo una prima parte di stagione complicata, fatta di critiche e tensioni dentro e fuori dal campo, il francese risulta decisivo nella rimonta in finale di Supercoppa contro i rivali storici dell'Inter, mettendo a referto un assist, quello per il gol del pareggio di Pulisic, ed una rete, quella su punizione che ha riaperto la partita.

3. Quarti di Champions 2022/23 vs Napoli: dopo una settimana di odio represso nei suoi confronti da parte dei tifosi partenopei, soprattutto sui social, il francese si prende la rivincita sul campo contro il Napoli offrendo una prestazione di altissimo livello allo stadio Diego Armando Maradona e conquistando con il Milan la qualificazione alla semifinale di Champions League,

4. Espulsione nel derby 2021/22: 95esimo minuto di Inter-Milan, risultato impuntato sul 1-2. Tonali perde palla in mezzo al campo favorendo la ripartenza di Denzel Dumfries. Mentre l'olandese conduce la sfera, Theo Hernandez si immola in svicolata (da dietro) fermando il calciatore nerazzurro involato verso la porta di Mike Maignan. Cartellino rosso diretto, il miglior speso della sua carriera, anche perché da un gesto del genere è partita la scalata del Milan al 19esimo scudetto della sua storia.

5. Genoa-Milan 1-2 2019/20: il 5 ottobre 2019 è la data del vero inizio della storia d'amore tra Theo Hernandez ed il Milan. All'ultima apparizione sulla panchina rossonera, Marco Giampaolo decide di schierare titolare contro il Grifone il francese sulla sinistra dopo avergli preferito per mesi Ricardo Rodriguez. Mossa azzeccata, dato che in quella partita il 19 aprì il suo incredibile score in rossonero, che non solo gli ha permesso 31 gol dopo di diventare il difensore più prolifico nella storia del Milan, ma anche di non perdere mai il posto da titolare per le successive 6 stagioni.