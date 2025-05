Anche Ibra è stato un allegriano. Nel 2019 lo difese dicendo: "L’unica cosa che conta è vincere. Non deve interessare come"

Era il 6 maggio 2019 e Zlatan Ibrahimovic giocava con i Los Angeles Galaxy. Interrogato sul gioco espresso dai bianconeri, Ibra non ha usato mezzi termini per respingere le accuse all'allora tecnico bianconero Massimiliano Allegri, in procinto di passare al Milan: "Ragazzi, l’unica cosa che conta è vincere, la cosa importante è soltanto quella. Se non vinci, vieni criticato. Ma se vinci e non fai un bel gioco, ti arrivano lo stesso delle critiche. Quindi bisogna decidere cosa fare: le critiche siete voi giornalisti a farle, non il pubblico. L’Ajax vince grazie al bel gioco? Sì, ma gli altri anni dov’era? E poi guardate il Barcellona: non ha ancora vinto e mi sembra che non vinca la Champions League da un po’ di tempo… Date retta a me, l’unica cosa che conta è vincere. Non deve interessare come, quello ha poca importanza".

LE STATISTICHE DI IBRA E ALLEGRI

Se pensi a Massimiliano Allegri insieme a Zlatan Ibrahimovic, pensi automaticamente al 18° scudetto della storia del Milan, quello che i rossoneri hanno vinto nel 2010/2011. Con l'allenatore in panchina e con l'attaccante svedese in attacco a guidare la squadra, i rossoneri vinsero prima il campionato e nell'estate successiva anche la Supercoppa Italiana. Una coppia che durò anche la stagione senza successiva, senza campionato, e che fu costretta a sciogliersi al termine di quella stagione con la cessione di Ibra al PSG.

Ecco, con il ritorno di Massimiliano Allegri al Milan, il tecnico livornese e lo svedese verranno riuniti: e se per l'allenatore il ruolo non è cambiato per Zlatan sì, e anche di molto. Oggi Ibrahimovic è Senior Advisor di RedBird all'interno del Milan. Sotto la guida di Allegri tecnico, Ibrahimovic ha giocato 85 partite e segnato 56 gol, vincendo - come detto - un campionato di Serie A e una Supercoppa Italiana.