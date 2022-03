Anche la Svezia non andrà in Qatar: per Ibra sfuma così il sogno di giocare il Mondiale a 41 anni

MilanNews.it

Ieri la Svezia ha perso contro la Polonia lo spareggio e dunque, come l'Italia, non andrà ai prossimi Mondiali in programma a fine 2022 in Qatar. Sfuma così il sogno di Zlatan Ibrahimovic di giocare la più importante competizione per nazionali a 41 anni: ci fosse riuscito, l'attaccante rossonero avrebbe centrato l’ennesima impresa della sua grande carriera. Lo riferisce stamattina il Corriere della Sera.