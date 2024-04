Ancora assente Pobega, il centrocampista non è in distinta nemmeno nel derby

Ancora indisponibile Tommaso Pobega. Alla lettura delle formazioni non compare il nome del centrocampista, la cui ultima presenza risale al 17 dicembre 2023 contro il Monza, dove fu sostituito dopo 24' da Simic. Rientrato recentemente in gruppo, Pobega non era stato alla fine convocato per la partita di Europa League contro la Roma. Salta pertanto anche il derby e il suo ritorno è slittato. 24 anni, Pobega in questa stagione ha raccolto 13 presenze.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Gabbia, Tomori, Hernández; Adli, Reijnders; Musah, Loftus-Cheek, Pulisic; Leão. A disp.: Nava, Sportiello; Caldara, Florenzi, Terracciano; Bennacer; Chukwueze, Giroud, Jović, Okafor. All.: Stefano Pioli.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Martínez. A disp.: Audero, Di Gennaro; Bisseck, Buchanan, Carlos Augusto, Cuadrado, de Vrij, Dumfries; Asllani, Frattesi, Klaassen, Sensi; Arnautović, Sánchez. All.: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Colombo di Como.

ASSISTENTI: Meli e Alassio

IV UOMO: Massa

VAR: Marini

AVAR: Mariani