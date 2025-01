Ancora nessuna spiegazione per i tifosi rossoneri: ad Open Var non si è parlato del fallo da rigore su Abraham in Milan-Cagliari

Nella puntata di ieri sera di Open VAR, il format di DAZN in collaborazione con i vertici dell'AIA che punta a spiegare al grande pubblico i casi arbitrali più controversi della giornata di campionato appena conclusa dal punto di vista di Organi Tecnici o dirigenti AIA, ci si è concentrati solo sugli episodi di Bologna-Roma, partita particolarmente accesa.

I tifosi rossoneri sono rimasti nuovamente a bocca asciutta: dopo non aver ricevuto, "favorevole" o "sfavorevole" che fosse, nessuna analisi sul rigore non fischiato a Reijnders per fallo di Pisilli in Milan-Roma anche questa settimana dall'AIA si è scelto di non comunicare sul fallo subito da Abraham in Milan-Cagliari: un colpo netto sul malleolo, con tanto di strisciata poi sul "piatto" del piede arrivata perché il difendente, cercando di intervenire sulla palla, non è riuscito a fermarsi in tempo dopo il tocco dell'attaccante rossonero in area.

L'arbitro Fourneau non ha visto, il VAR non è intervenuto rimanendo fedele alle linee guida che Rocchi ha spiegato a Sky Sport nelle scorse settimane: lo step on foot diventa "chiaro ed evidente errore" solo nel caso in cui sia "pieno", derubricando le "strisciate" ed i colpi vari a meri scontri di gioco nel caso in cui non vengano ravvisati in presa diretta dal direttore di gara.

Sarebbe stata questa la spiegazione fornita ai tifosi rossoneri nel caso in cui l'episodio fosse stato analizzato. E invece si è scelto, nuovamente e deliberatamente, di non farlo, proprio come qualche settimana fa in occasione di Milan-Roma. Un atteggiamento che di certo non rende contenti i tifosi rossoneri.