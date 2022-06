Anellucci su Romagnoli: "Non mi piace, non fa la differenza dietro. Acerbi per me è superiore"

MilanNews.it

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb, l'agente Claudio Anellucci ha parlato di Romagnoli e dell'interesse della Lazio. Queste le sue parole: "Vado contro corrente, non mi piace, non fa la differenza dietro. Acerbi per esempio oggi per me è superiore. Le cifre che chiede sono alte e andrei su un giocatore diverso, mi piacerebbe un centrale più dominante. In grado anche di sopperire alle mancanze del compagno di reparto con la velocità”.