Anthony Martial lascia il Manchester United dopo nove anni dal suo arrivo

(ANSA) - ROMA, 27 MAG - Anthony Martial, una delle bandiere del Manchester United, ha annunciato che lascerà il club dove ha giocato negli ultimi nove anni, per "aprire una nuova pagina nella sua carriera". "Da quando sono arrivato nel 2015, ho avuto l'immenso onore di indossare questa maglia e di giocare davanti a voi, i migliori tifosi del mondo!", scrive l'attaccante in un messaggio su Instagram indirizzato ai fan del club inglese. Il Manchester United ha appena vinto la Coppa d'Inghilterra sabato sconfiggendo il Manchester City ma ha registrato il suo peggior risultato in Premier League (8a) dal 1992.

Nessun dettaglio sulla prossima destinazione dell'attaccante francese che ha uno score di 90 gol in 317 partite in Premier. Ha vinto con il Manchester United la Coppa d'Inghilterra, la Coppa di Lega, l'Europa League ma non la Premier League, né la Champions League. (ANSA).