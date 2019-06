Luca Antonini, intervenuto a Milan TV, ha esposto la sua opinione in merito alle necessità della rosa milanista: "Va rinforzato a centrocampo. Con Biglia spesso infortunato, Kessié e Bakayoko hanno provato a sopperire alle mancanze ma spesso non c'era qualità. Serve un giocatore che sappia far girare la palla, che giostri tutta la squadra".