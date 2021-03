As - Brahim diviso tra Milano e Madrid: i rossoneri valutano il riscatto dello spagnolo

Tra i calciatori rossoneri sotto esame in vista della prossima stagione, senza dubbio, figura il giovane trequartista spagnolo Brahim Diaz. Il fantasista classe 99', in prestito dal Real Madrid, ha registrato prestazioni positive nelle ultime uscite che, secondo As, avrebbero convinto Maldini a fare un tentativo per il suo riscatto. L'ostacolo, in parte, potrebbe essere la valutazione del giocatore che a Madrid stimano e seguono con interesse. Nonostante la probabile partenza di Vazquez, per Brahim la concorrenza merengues sarà comunque tanta e questo potrebbe convincerlo a valutare con interesse l'opzione della permanenza in rossonero. Sempre secondo il quotidiano spagnolo decisivi, in questo senso, saranno gli ultimi impegni in rossonero che chiariranno il suo destino.