Ascoli-Pordenone 2-2: Pobega in gol

Tommaso Pobega, centrocampista rossonero in prestito al Pordenone, ha segnato un gol nella sfida tra Ascoli e Pordenone, terminata sul 2-2. Il calciatore friulano ha realizzato il momentaneo 0-2, raccogliendo un cross dalla destra in area di rigore ed incrociando col destro a lato del portiere. Si tratta del sesto centro stagionale per il classe '99 che, stando alle varie indiscrezioni, dovrebbe rientrare al Milan al termine dell'esperienza col club neroverde.