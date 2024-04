Ass.Riva: "Da tifosa grande tensione per stasera. Milano città pronta per grandi eventi"

L’Assessore allo Sport di Milano Martina Riva è stata intervistata da Sky Sport 24 in vista della sfida di Europa League di questa sera tra Milan e Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Un momento positivo per la città di Milan per quanto riguarda lo sport: “Grande orgoglio in una strada verso “Milano-Cortina 2026” che stiamo intraprendendo ogni giorno con più energia, con Milan ed Inter che ovviamente fanno una grande parte ma anche con l’Olimpia, con Power Volley, con Vero Volley abbiamo tante realtà e tante squadre che ogni giorno riempiono la nostra città di tante emozioni sportive”.

Come stai vivendo l’attesa per la sfida di questa sera? “Da tifosa (del Milan, ndr) c’è grande tensione, da Assessore della città di Milano non c’è solo Milan-Roma, c’è il G7 in corso nella nostra città, c’è la preparazione del Salone del Mobile. Siamo una città che si fa trovare pronta per i grandi eventi, che cerca di includere tutti e di non deludere nessuno in fatto di efficienza”.

Pronostico per stasera o c’è della scaramanzia? “Vince facile, facile, facile la Roma (ride, ndr). Siamo pronti ad accogliere i tifosi con grande gioia”.

Nel momento del sorteggio con la Roma come hai reagito? “Ho detto bene perché è sempre bene, ogni sorteggio porta ad impegnarsi un po’ di più. Andrò ovviamente a Roma, penso che tra squadre italiane sia sempre divertente per gli amici al bar, per chi si guarda una partita insieme. Poi ovviamente si tifa per le italiane comunque andrà”.