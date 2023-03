Associazione "Davide Astori - ETS", raccolti oltre 18mila euro per un centro medico in Camerun

MilanNews.it

© foto di Federico De Luca 2023

L'Associazione "Davide Astori - ETS" esprime i più affettuosi ringraziamenti a tutti coloro che, sia prima della partita Fiorentina - Milan che tramite il profilo instagram dell'Associazione (ancora utilizzabile per partecipare tramite il portale Gofundme.com), hanno contribuito a raccogliere oltre Euro 18.000,00, che saranno destinati alla fornitura di un chemioterapico contro l’anemia falciforme impiegato in un centro medico in Camerun dove attualmente sono assistiti cento bambini al di sotto dei cinque anni di vita.