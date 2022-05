Atalanta, calo di risultati: Gasperini in dubbio per la prossima stagione. Fra 10 giorni c'è il Milan

MilanNews.it

Il Corriere di Bergamo in edicola oggi, fa il punto sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini spiegando che c’è stato un netto calo di risultati che hanno portato la squadra a lottare per un posto in Europa League anziché per quello Champions come da obiettivo iniziale. Nelle ultime 10 partite di campionato infatti, gli orobici hanno ottenuto solo 12 punti (3 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte), rimediando anche l’eliminazione ai quarti di finale di EL contro il Lipsia. Il giornale bergamasco scrive che Gasperini non è sicuro del posto in vista della prossima stagione. Il pari interno con la Salernitana ha certificato la crisi della Dea: la permanenza dell'attuale tecnico, qualora dovessero persistere le difficoltà, non è più così scontata. Il 15 maggio a San Siro, l’Atalanta sfiderà il Milan in un match chiave per lo scudetto in ottica rossonera, e per le coppe europee in ottica nerazzurra.