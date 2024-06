Atalanta, dopo De Ketelaere può arrivare un altro attaccante dal Milan

Sondaggi e richieste d'informazioni, per poter capire complessità ed eventuali ostacoli. Dopo la vittoria dell’Europa League l’Atalanta sta cercando di rinforzare la squadra allenata da Gian Piero Gasperini: diversi i profili valutati negli ultimi giorni, tra cui quello di Alexis Saelemaekers, nella scorsa stagione in prestito al Bologna ma tornato al Milan. Un’operazione che piace ai nerazzurri e che potrebbe andare a puntellare ulteriormente l’attacco, soprattutto sulle corsie esterne, dando la possibilità al tecnico degli orobici di poter utilizzare più spesso il 3-4-3.

Alternative

Nelle scorse settimane era stato valutato Nicolò Zaniolo, ma al momento il profilo non rientra nei piani della Dea. Saelemaekers, invece, potrebbe far comodo a una squadra in cerca di alternative: Lookman resta il titolare, ma con un’arma in più in quella zona di campo i nerazzurri potrebbero avere diverse alternative.

Situazione Koopmeiners

C'è invece una fase di stallo per quanto riguarda Teun Koopmeiners, tornato a Bergamo a causa di un infortunio accusato nel ritiro della nazionale olandese. Costretto a saltare gli Europei, il centrocampista resta nel mirino della Juventus, ma attualmente la trattativa fa fatica a decollare. I bianconeri vogliono prima chiudere per Douglas Luiz, non è escluso che possa esserci un affondo dopo la fumata bianca con l’Aston Villa: ma l’Atalanta non si schioda dalle proprie convinzioni, servono 70 milioni di euro per cedere il tuttocampista oranje.