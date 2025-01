Atalanta-Juve, un pareggio che fa sorridere le milanesi: Retegui risponde a Kalulu

vedi letture

Il big match di recupero tra Atalanta e Juventus finisce 1-1 e fa sorridere le milanesi. Infatti i bergamaschi centrano il terzo pareggio consecutivo e lasciano campo libero all'Inter che domani recupererà la sua sfida contro il Bologna a San Siro; d'altra parte i bianconeri frenano e vedono avvicinarsi il Milan che adesso dista solamente tre punti, con una gara in meno e soprattutto con lo scontro diretto in vista sabato alle ore 18 all'Allianz Stadium di Torino. Succede tutto nella ripresa: vantaggio con l'ex rossonero Kalulu e pareggio alle soglie dell'80° di Retegui.

RECUPERI 19ESIMA GIORNATA

Como-Milan 1-2

Atalanta-Juventus 1-1

Inter-Bologna, mercoledì ore 20.45