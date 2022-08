Atalanta-Milan, i precedenti della passata stagione: due vittorie rossonere, un gol storico

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno ad Atalanta-Milan, match valido per la seconda giornata di Serie A. La gara contro i bergamaschi è sempre stata fondamentale negli ultimi due anni: nella stagione 20/21 i rossoneri si imposero 2-0 e esultarono per il ritorno in Champions League. Nella passata stagione, invece, la gara contro la squadra di Gasperini è stata l'ultima a San Siro dello scorso campionato: un successo che ha portato i rossoneri a solamente un punto di distanza dallo scudetto, poi vinto a Reggio Emilia. E proprio nell'ultima in casa, i tifosi hanno potuto godere di uno spettacolo bellissimo: il gol di Theo Hernandez. Da area a area. Un gol entrato nella storia.