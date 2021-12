Atalanta, sospiro di sollievo per Zapata: la lesione muscolare è di lieve entità

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l'Atalanta tira un sospiro di sollievo per Duvan Zapata: la lesione muscolare è di piccola entità e non pare particolarmente complessa. Con la sosta per le festività (l’Atalanta tornerà ad allenarsi a Zingonia il 29 dicembre, il 6 gennaio la sfida col Torino), Zapata ha tutto il tempo per rimettersi in sesto. Qualora non lo si voglia rischiare subito, la data sicura del rientro potrebbe slittare al 16 gennaio, giorno di Atalanta-Inter.