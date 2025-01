Attaccanti possono pressare? Conceiçao: "Non hanno queste caratteristiche, cerchiamo di cambiarle"

Il Milan espugna Como in rimonta con due gol in cinque minuti nel secondo tempo. I rossoneri giocano male ma vincono e questo è quello che conta. Ai microfoni a Sky Sport 24 è intervenuto Sergio Conceicao, allenatore rossonero. Le sue dichiarazioni.

Giocatori offensivi possono fare pressione efficace?

"Quello che dici è tutto vero. Noi abbiamo le idee chiare, i giocatori a questo livello qua non erano abituati a un certo lavoro: loro pensano che pressare alto si corre di più. Non è vero, non si corre di più ma si corre di meno. Questa è la mia idea di gioco. Chiaro che abbiamo dei giocatori che non hanno queste caratteristiche, cerchiamo di cambiarle. Abbiamo tutto da guadagnare. Vero che Leao, Morata e Pulisic non hanno caratteristiche ma è la squadra che deve migliorare"